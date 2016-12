Roda JC wil Feyenoord-bankzitter: ‘Nog warm contact met Martin van Geel’

Roda JC wil zich versterken met Marko Vejinovic. De middenvelder hoeft dit seizoen niet te rekenen op een basisplaats bij Feyenoord. Ook ADO Den Haag-spits Mike Havenaar is in beeld bij de club uit Kerkrade.

Waar Vejinovic vorig seizoen nog 23 competitieduels in actie kwam, kwam hij dit seizoen slechts een keer in actie in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. "Vejinovic is niet tevreden in Rotterdam en zo'n speler willen wij er graag bij hebben”, zei Wim Collard, directeur van Roda JC, tegenover L1. “We hebben nog warm contact met Feyenoord-directeur Martin van Geel."

De nummer zeventien van de Erdivisie wil zich in januari op meerdere posities versterken. “Maar we gaan niet meer zoveel spelers huren en kopen zoals vorig jaar. We zoeken doelpuntenmakers, dat is ons grote manco”, vervolgt Collard, die bevestigt dat de komst van Havenaar wordt overwogen. "Maar zo kan ik nog wel tien namen noemen.”