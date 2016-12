‘Clubloze Assaidi bereikt akkoord met FC Twente'

FC Twente gaat zich versterken met Oussama Assaidi. Volgens De Telegraaf heeft de transfervrije buitenspeler een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit Enschede. De 28-jarige aanvaller zat zonder club en wordt derhalve gratis opgepikt door de Eredivisionist.

Diverse Nederlandse media meldden donderdag dat beide partijen met elkaar in gesprek zouden zijn over een contract tot aan het einde van het lopende seizoen, volgens De Telegraaf is er zelfs al een akkoord. Verschillende clubs zouden zijn afgebeld.

Assaidi liet zijn contract bij zijn laatste club Al-Ahli vorige maand ontbinden. Eerder speelde hij voor FC Omniworld, De Graafschap, sc Heerenveen en Liverpool. Door the Reds werd hij een seizoen uitgeleend aan Stoke City.