PSG breekt contract captain open: ‘Hebben het respect van Europa verdiend’

Paris Saint-Germain heeft donderdagmiddag goed nieuws naar buiten gebracht. De club van technisch directeur Patrick Kluivert heeft het contract van aanvoerder Thiago Silva opengebroken en met twee jaar verlengd. De Braziliaan ligt nu tot medio 2020 vast in het Parc des Princes.

“Het is een enorme eer om mijn contract bij Paris Saint-Germain te verlengen. Ik heb hier een fantastische club gevonden waar ik op mijn best kan presteren”, liet hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Ik ben er erg trots op dit team aan te mogen voeren. We hebben de afgelopen twee seizoenen alles gewonnen wat er te winnen valt in Frankrijk en we hebben ook het respect van de rest van Europa verdiend dankzij onze prestaties in de Champions League. We hebben nog een aantal grote dromen die we uit willen laten komen. Ik weet zeker dat dat gaat lukken en dat onze fans blij zullen zijn.”

Thiago Silva trok in juli 2012 van AC Milan naar Paris Saint-Germain en speelde sindsdien 182 wedstrijden voor les Parisiens. De Braziliaan werd in zijn jaren bij de club onder meer vier keer landskampioen en kon ook twee Coupes de France in zijn prijzenkast bijzetten.