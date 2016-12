‘Ik denk niet dat ik mijn carrière af ga sluiten bij PSG, maar zeg nooit nooit’

Marco Verratti wordt al een tijdje in verband gebracht met Italiaanse grootmachten als Juventus en Internazionale en zijn zaakwaarnemer liet onlangs ook weten dat de middenvelder van Paris Saint-Germain wel wat ziet in een terugkeer naar Italië. Het lijkt er echter op dat die rentree nog wel even op zich gaat laten wachten, aangezien Verratti zelf geen redenen ziet om te vertrekken.

“Ik bekijk het per dag en ik probeer om hier zoveel te winnen. We dromen ervan om alles te winnen en we doen nog steeds mee om alle prijzen. We zullen alles geven, aangezien we het beter willen doen dan afgelopen jaar”, vertelt hij aan Mediaset. De Italiaan denkt echter niet dat hij de rest van zijn carrière in Parijs gaat blijven: “Het is onwaarschijnlijk dat ik mijn loopbaan hier af ga sluiten, maar zeg nooit nooit.”

Gianluigi Buffon had onlangs lovende woorden over voor zijn collega-international en de legendarische doelman ziet Verratti als een toekomstige aanvoerder van de nationale ploeg: “Die woorden van Buffon deden mij veel plezier. Ik hoop echter dat hij nog lang door blijft gaan, aangezien hij nog steeds veel toevoegt aan de ploeg. Een van mijn mooiste herinneringen zal zijn dat ik samen met hem in één team heb gespeeld.”