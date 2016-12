Extreem hard spel levert Portugese laagvlieger indrukwekkende zegereeks op

De Portugese vierdeklasser Canelas 2010 is aan net zo’n indrukwekkende reeks bezig als Chelsea, dat zijn laatste elf competitiewedstrijden op rij wist te winnen. De club uit Oporto heeft die serie echter niet te danken aan zijn goede spel, maar doordat de tegenstander in twaalf van de laatste dertien wedstrijden van het veld stapte of helemaal niet kwam opdagen.

Canelas wordt in de vierde divisie van het Portugese voetbal namelijk gevreesd vanwege zijn extreem harde spel. Het team, dat voor een groot deel bestaat uit FC Porto-ultra’s, deinst er namelijk niet voor terug doodschoppen uit te delen, tegenstanders uit te schelden en te intimideren en continue opstootjes te veroorzaken. Tegenstanders spreken van een ‘terreuromgeving’ en betalen liever de boete van 750 euro dan het op te nemen tegen Canelas.

Doordat de Portugese bond naar verluidt niet durft in te grijpen uit angst voor represailles, lijkt het er nu op dat Canelas deel mag gaan nemen aan de play-offs voor promotie naar de derde klasse. Als de club er dan in slaagt om promotie af te dwingen, mag het ook mee gaan doen in de strijd om de Taça de Portugal en zou het in theorie ook FC Porto kunnen treffen.