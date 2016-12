Conte roemt ontwikkeling Aké: ‘Het gaat razendsnel met hem’

Nathan Aké neemt het op tweede kerstdag met Bournemouth op tegen Chelsea, de club waar hij onder contract staat. In aanloop naar de ontmoeting van aanstaande maandag, werd manager Antonio Conte gevraagd naar zijn kijk op de ontwikkeling van de Nederlandse verdediger. Zoals velen is ook de Italiaanse trainer onder de indruk wat Aké laat zien dit seizoen.

Aké doet het zó goed bij Bournemouth, dat in Engeland wordt gesproken over een vervroegde terugkeer naar Stamford Bridge. Daar wilde Conte zich donderdag niet over uitlaten. "Hij speelt goed bij Bournemouth, maakt een fantastische ervaring door en ontwikkelt zich razendsnel", aldus de Italiaan in de Engelse media.

Ook Bournemouth-manager Eddie Howe doet het goed. Hij werd eerder al genoemd als opvolger van Arsène Wenger bij Arsenal en als beoogd bondscoach van Engeland. "Hij is heel jong en heel goed”, aldus Conte. “Ik heb respect voor hem en wens hem een topcarrière. Als hij op deze manier doorgaat wordt hij een manager van een geweldig team.”