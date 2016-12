‘Het is makkelijker om in Oranje te komen als je in de Premier League speelt’

Tjarron Chery maakt dit seizoen een sterke indruk bij Queens Park Rangers en kan zijn contract verlengen. De 28-jarige middenvelder heeft geen haast met het zetten van zijn handtekening, daar hij het graag een stapje hogerop wil proberen. De ex-speler van FC Groningen hoopt met QPR te promoveren naar de Premier League. Mocht dat niet lukken, dan wil hij bij een andere club kijken waar zijn plafond ligt.

"We zijn nog aan het praten, maar mijn einddoel is de Premier League. Als dat met QPR kan, zou het supermooi zijn. Als dat niet kan, moeten we toch voor het hoogste gaan", zegt Chery tegen Omroep West. "Het bevalt mij hier prima, ook al staan wij niet zo heel hoog in de competitie. Persoonlijk heb ik het prima naar mijn zin hier, want ik heb wel een aantal doelpunten (vier, red.) gemaakt en assists (drie, red.) gegeven."

Chery heeft zijn droom om ooit voor Oranje te spelen niet opgegeven. "Het is makkelijker om daarbij te komen als je in de Premier League speelt. Het is ook niet gemakkelijk om het Championship in Nederland te volgen, omdat het niet vaak op televisie komt. De beste spelers moeten in het Nederlands elftal en die spelen meestal in de Premier League. Ik ben hard op weg om daarheen te gaan."