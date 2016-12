Bayern-verdediger niet blij met nieuwe look: ‘Was bang dat het erger was’

Mats Hummels had woensdagavond in het duel met RB Leipzig (3-0) de schijnwerpers op zich gericht en dat was dit keer niet vanwege zijn spel. De verdediger van Bayern München liet na een verloren weddenschap een nieuw opvallend kapsel aangemeten.

Tijdens de Oktoberfesten verloor de Bayern-verdediger een spelletje ballengooien. “In het juiste licht ziet er goed uit, maar soms moet ik er even aan wennen”, zegt hij in de Duitse media. “Ik was bang dat het nog veel erger was. Maar gelukkig is het haar en groeit het er binnen een paar weken wel uit.”

Bayern won de Duitse topper met duidelijke cijfers. De doelpunten kwamen op naam van Thiago Alcántara , Xabi Alonso en Robert Lewandowski.