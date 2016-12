Cocu: ‘Daar gaan we vol voor, dat is te mooi om er niet alles voor te laten’

PSV troefde vorig seizoen op de laatste speeldag Ajax af en werd zo voor de tweede keer op rij kampioen van de Eredivisie. Het zal echter een hels karwei worden om ook voor een derde keer achtereen de beste van Nederland te worden, weet ook Phillip Cocu. Toch durft de trainer, ondanks een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord, nog te dromen van een nieuwe titel.

“Je moet geen enkele uitdaging uit de weg gaan”, laat hij weten via de officiële kanalen van de club. “Nooit opgeven, dat past ook niet bij onze club. Buiten dat zijn we het ook nog eens verplicht aan de vele fans die we hebben. Wij zullen nooit de handdoek in de ring gooien en we zullen er alles aan doen om in ieder geval van onze kant er alles uit te halen de tweede helft van het seizoen, maar het kampioenschap is te mooi om mee te maken om daar niet alles voor te laten. We gaan er weer vol voor.”

Voor aanvoerder Luuk de Jong is de landstitel eveneens het enige doel van dit seizoen. Hij geeft aan dat PSV moet blijven geloven en het vertrouwen in de goede afloop moet behouden, al weet hij ook dat het een lastiger verhaal zal worden dan in de voorgaande seizoenen.