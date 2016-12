‘Ibrahimovic denkt dat hij God is, dát is Manchester United’

José Mourinho haalde afgelopen zomer spelers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan naar Manchester United. Gary Neville, oud-speler van the Red Devils, was blij met de komst van het drietal. Volgens hem is Mourinho de eerste manager sinds jaren die erin slaagt om spelers naar Old Trafford te halen voor wie mensen naar het stadion komen. De aangetrokken spelers onder David Moyes en Louis van Gaal passen wat Neville betreft niet in het profiel van de club.

“Als ik naar Old Trafford ga en een United-shirt zie, dan verwacht ik arrogantie, vertrouwen en iets onverwachts”, zegt hij tegen de Daily Mirror. "Ik verwacht dat ik tot aan de laatste minuut word vermaakt, ik reken er niet op dat ik me ga vervelen. Als ik dit seizoen ga, merk ik dat er weer een band is tussen de fans en spelers, door de manier waarop ze spelen.”

“Er staat een kerel in de spits die denkt dat hij God is, dát is wat Manchester United is en wat de supporters verwachten”, gaat Neville verder. “Een Cantona, Dennis Law, George Best of Ronaldo. Men verwacht zo’n type speler in het team, iemand die er staat en persoonlijkheid uitstraalt.