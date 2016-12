Ziyech blijft achter: ‘Als Nederlandse Marokkaan heb je daar een achterstand’

Hakim Ziyech is de opvallendste afwezige in de voorselectie van Marokko voor de Afrika Cup. Oud-doelman Khalid Sinouh kan er met zijn pet niet bij dat de Ajacied is niet opgeroepen door bondscoach Hervé Renard. Hoewel Sinouh het onbegrijpelijk vindt dat Ziyech niet naar het Afrikaanse eindtoernooi mag, is het voor hem geen grote verrassing.

Renard gaf aan de voorkeur te geven aan Younes Belhanda (OGC Nice) en Mbark Moussoufa (Al-Jazira). Sinouh denkt dat Ziyech over genoeg kwaliteit beschikt, maar er een andere reden is voor het feit dat hij gepasseerd wordt. "Iedereen weet dat Ziyech niet op zijn mondje is gevallen. Daar zijn ze bij Marokko niet van gediend", zegt hij tgen Metro. "Maar het is toch van de gekke als je zó'n speler niet meeneemt naar de Afrika Cup?"

Uit eigen ervaring weet Sinouh wat Ziyech meemaakt. “Ik weet nog goed dat Philippe Troussier bondscoach was”, gaat hij verder. “Die Fransman kon er helemaal niets van. Tijdens een training stonden we met veertig man op het veld! Daar zei ik iets van en dat werd niet gepikt.” Sinouh zou nooit veel interlands spelen. “Het was discriminatie, honderd procent zeker! Als Nederlandse Marokkaan heb je daar een achterstand.”

Als voorbeeld noemt Sinouh Nourdin Boukhari, die niet werd geselecteerd voor de Afrika Cup toen hij voor Ajax speelde. “In mijn geval kreeg een doelman uit de derde divisie in Frankrijk voorrang, terwijl ik wekelijks in de Eredivisie keepte. Ik had minstens vijftig interlands moeten spelen. En dan nu weer Ziyech.”

