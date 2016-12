‘Ik voel me niet te groot voor de Eredivisie, maar wil wel die stap maken’

Sébastien Haller wordt elke transferperiode in verband gebracht met een vertrek bij FC Utrecht en ook volgende maand zal de geruchtenstroom weer flink aan gaan zwellen als de transfermarkt open gaat. De Fransman zelf is echter nog niet zo bezig met een transfer, al heeft hij natuurlijk wel de ambitie om een keer over te stappen naar een mooie club in het buitenland.

“Ach, ik hoor het wel als clubs echt interesse hebben. De rest laat ik aan mij voorbijgaan. Dat mijn naam wordt genoemd geeft aan dat ik goed bezig ben. Het is niet zo dat ik mij al te groot voel voor de Eredivisie. Maar natuurlijk wil ik ook een keer de stap maken naar een van de vijf grootste competities in Europa”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

Haller sluit een transfer in januari niet uit, maar heeft er ook geen problemen mee om het seizoen af te maken in de Domstad. Hij voelt zich op zijn plek bij FC Utrecht en is niet van plan om over te stappen naar de eerste de beste club die zich meldt: “Ik weet wat ik wil. Dat is niet bij een mooie club veel geld verdienen en dan op de bank zitten. Daar pas ik voor. Ik wil spelen.”