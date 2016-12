Renard: ‘Het ligt niet aan de kwaliteiten van Ziyech’

Ajax leek het begin volgend jaar geruime tijd zonder Hakim Ziyech te moeten doen vanwege de Afrika Cup. Woensdag doken echter al de eerste geruchten op dat bondscoach Hervé Renard de spelmaker thuis zou laten en donderdagochtend werd bekend dat Ziyech definitief niet in de Marokkaanse voorselectie zit. Voor Renard was er vooral sprake van een luxeprobleem.

“Ik heb de keuze uit veel kwalitatief sterke aanvallende middenvelders”, reageerde hij via de officiële kanalen van de Marokkaanse bond. “Mijn keuze is gevallen op Younes Belhanda, die nu met OGC Nice in de top van de Ligue 1 speelt, en op Mbark Boussoufa, die nu bij Al-Jazira speelt, maar veel ervaring en een buitengewone mentaliteit heeft.”

“Het ligt niet aan de kwaliteiten van Ziyech, daar bestaat geen twijfel over. Het is een keuze die je maakt en hij heeft de laatste drie duels niet veel gespeeld bij Ajax, ze rouleren er veel”, gaat Renard verder. Hij trekt een vergelijking met Hatem Ben Arfa, die afgelopen zomer niet met het Franse elftal meedeed aan het EK: “Het is niet alleen moeilijk voor de speler zelf, maar ook voor de staf en de groep. Zulke spelers wil je niet op de bank hebben. Ik heb dan liever dat hij bij zijn club blijft.”