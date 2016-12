Nederland sluit teleurstellend jaar af onder Peru, Ecuador en IJsland

Nederland sluit het kalenderjaar 2016 af als de nummer 22 op de FIFA-ranglijst. Door het gemiste EK kelderde Oranje hard op de ranglijst, met de 26ste plaats als dieptepunt in de zomer. Het is niet voor het eerst dat het Nederlands elftal er zo beroerd voor staat; in 1997 sloot de nationale ploeg het jaar eveneens af als nummer 22.

De lijst wordt aangevoerd door Argentinië, gevolgd door Brazilië (2) en Duitsland (3). Frankrijk, de nummer zeven op de lijst, boekte de meeste progressie. Les Bleus wonnen dertien wedstrijden, speelden drie keer gelijk en verloren eenmaal. De verloren wedstrijd was de verloren EK-finale tegen Portugal.

België voerde de ranglijst in april van dit jaar nog aan, maar mede door het teleurstellende EK is de ploeg van bondscoach Roberto Martinez terug te vinden op de vijfde plaats.