Duidelijke boodschap voor Draxler: ‘Als je ons weigert, kom je er niet meer in’

Giuseppe Marotta, algemeen directeur van Juventus, gaat donderdag in La Gazzetta dello Sport in op eventuele versterkingen. Wie in ieder geval niet hoeft te rekenen op een overstap naar de Oude Dame is Julian Draxler. De Duits international heeft Juventus in het verleden afgewezen en dat is men in Turijn niet vergeten.

“Julian Draxler? Er zijn veel spelers naar wie we kijken", zegt Marotta. "Maar het is voor hem onmogelijk om naar Juve te komen omdat hij ons in grote problemen heeft gebracht met zijn afwijzing in 2015. Als je ons eenmaal weigert, dan komt Juventus niet meer terug.”

Colombiaans international James Rodriguez wordt sterk in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. “Vier of vijf jaar geleden hadden we niet genoeg geld voor spelers als Gonzalo Higuaín en Miralem Pjanic, nu dus wel. We zijn in staat om grote investeringen te doen en willen op deze manier doorgaan. Rodriguez? Het hangt af van de spelers die bij ons komen en gaan. En de financiële balans moet daarnaast ook gerespecteerd worden. Maar het is ook zo dat Juventus bij de beste clubs ter wereld wil horen. Dat is en zal altijd ons doel blijven.”