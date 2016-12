Oud-Ajacied weken uitgeschakeld: ‘Hij is belangrijk, ook in de kleedkamer’

Viktor Fischer moet de wedstrijden die Middlesbrough rond de kerstperiode gaat spelen laten schieten. De Deen werd zaterdag tegen Swansea City al na elf minuten gewisseld en nu is duidelijk geworden dat de aanvaller, die afgelopen zomer over kwam van Ajax, een aantal weken toe moet kijken.

Dit is een klap voor trainer Aitor Karanka: “Viktor zal minstens twee tot drie weken uitgeschakeld zijn. We zullen hem steunen, aangezien hij een speler is die vol voor zijn kans ging. Nu staat hij langs de kant en hij is een belangrijke speler voor ons, ook in de kleedkamer”, liet de Spanjaard weten aan verslaggevers.

Fischer kende een moeilijke start bij Boro, maar heeft zich na de wedstrijd tegen Hull City in de basis geknokt. Tegen Southampton, Liverpool en Swansea behield hij die plek bij de eerste elf.