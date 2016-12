‘Het tempo in de Premier League ligt véél hoger dan in de Bundesliga’

Roberto Firmino is bezig aan zijn tweede seizoen bij Liverpool nadat hij vorig jaar voor ruim veertig miljoen euro werd overgenomen van TSG Hoffenheim. De Braziliaan speelde tot 2011 in zijn geboorteland en heeft enige tijd nodig gehad om te wennen het voetbal in Europa. Toen hij gewend was aan de Bundesliga, was het voor hem opnieuw omschakelen toen hij in Engeland terechtkwam

Voor vier miljoen euro maakte Firmino ruim vijf jaar geleden de overstap van Tombense naar Hoffenheim. “Ik heb mijn speelstijl moeten aanpassen”, zegt Firmino op de clubwebsite van the Reds. “Nadat ik drie jaar in Duitsland had gespeeld, was ik wel gewend aan het Europese voetbal. Maar het Engelse voetbal is veel anders dan de Bundesliga. De Premier League is véél sneller, het tempo ligt veel hoger. Het was even wennen, maar dit is wel het voetbal waar ik van geniet. Ik heb het hier enorm naar mijn zien en wil nog vele jaren blijven. De Premier League is ontzettend competitief.”

Jürgen Klopp beschikt met Firmino over een speler die aanvallend goed uit de voeten kan, maar in zijn jongere jaren was hij verdediger. “Toen ik nog jong was, speelde ik als rechtsback. Ik ben ook nog centrumverdediger geweest, maar merkte al snel dat ik goed was aan de bal. Ik ging voor de verdediging spelen en toen ik wat ouder werd, een jaar of zeventien of achttien, ben ik gaan spelen als aanvallende middenvelder.”