Rentree voor Büttner lonkt: ‘Hij past natuurlijk in de profielschets’

De kans is groot dat Alexander Büttner binnenkort zijn contract bij Dynamo Moskou laat ontbinden, waardoor de linksback transfervrij kan gaan en staan waar hij wil. De Nederlander wordt sindsdien met een aantal clubs in verband gebracht en ook een terugkeer naar de Eredivisie lijkt tot de mogelijkheden te behoren.

Dat nieuws is op de burelen van Vitesse niet onopgemerkt voorbij gegaan en de club ziet wel wat in een rentree van Büttner, die een deel van zijn jeugdopleiding in Arnhem genoot en er ook nog eens vijf jaar in de hoofdmacht speelde, voordat hij in 2012 naar Manchester United vertrok. Technisch directeur Mo Allach informeerde al naar de vleugelverdediger en ook trainer Henk Fraser ziet zijn komst wel zitten: “Büttner past natuurlijk in de profielschets van aanvallende, meevoetballende back.”

De oefenmeester weet echter ook dat zijn komst lang geen zekerheid is: “Dat is niet even geregeld. Er zijn altijd meer clubs in de markt”, nuanceert hij de zaak tegenover De Gelderlander. Fraser liet eerder al weten te hopen op versterkingen, aangezien de resultaten tegenvallen: “Tussen wens en werkelijkheid zit nog wel een verschil. En ik wil ook geen onrust in de selectie. We moeten erop vooruitgaan.”