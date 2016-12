Ex-Ajacied gelooft in Engelse landstitel: ‘Honderd procent zeker’

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League tien punten achterstand op lijstaanvoerder Chelsea, maar in het noorden van Londen gelooft men nog altijd in de landstitel. Dat the Spurs de voorbije weken verloren van concurrenten als Manchester United en Chelsea doet er volgens middenvelder Christian Eriksen niet toe.

“Honderd procent zeker”, reageert Eriksen op een vraag van Sky Sports of hij met Tottenham Hotspur voor de titel gaat. “Kijk naar de eerste helft van de wedstrijd tegen Chelsea. We lieten zien dat we de strijd met Chelsea aan kunnen gaan. Je kan niet zeggen: ‘Zij zijn veel beter’.”

“Natuurlijk doet Chelsea het goed en hebben ze elf wedstrijden op rij gewonnen, maar wij proberen mee te gaan en blijven zo dicht mogelijk bij de top. Ik hoop dat we het beter doen dan vorig seizoen, toen we het erg goed deden. Hopelijk kunnen we nog hoger eindigen”, doelt Eriksen dus op de top twee.