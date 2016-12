Rel rond voormalige Feyenoorder: ‘Wat hij heeft gezegd is onaanvaardbaar’

Ruud Vormer was woensdagavond met twee doelpunten tegen Eupen de grote man bij Club Brugge. Van een publiekswissel kwam het echter niet, aangezien de Nederlander het, toen hij twee minuten voor tijd door trainer Michel Preud’homme naar de kant werd gehaald, aan de stok had met een aantal van zijn opponenten.

Wat er precies is voorgevallen tussen Vormer en zijn tegenstanders wil Eupen-verdediger Siebe Blondelle, die in Nederland nog bij Vitesse en VVV-Venlo speelde, niet uit de doeken doen. Hij was echter niet te spreken over het gedrag van de voormalige Feyenoorder: “Nee, hij is niet mijn vriend. Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen voor de camera, maar hij heeft dingen gezegd die niet thuishoren op een voetbalveld. Het waren heel ernstige dingen. Wat hij tegen onze spelers heeft gezegd, is onaanvaardbaar”, liet hij weten tegenover Sporza.

Vormer stond na afloop van de wedstrijd de pers niet te woord. Zijn trainer deed dit wel en nam zijn pupil daar in bescherming: “Na zijn gele kaart zijn ze bij Eupen niet gestopt met Ruud uit te dagen in de hoop hem een tweede geel aan te smeren”, vertelde Preud’homme.