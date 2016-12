Verlenging kwestie van tijd: ‘Ben een jonge trainer, die nog veel kan leren’

John Stegeman nam in 2014 in eerste instantie tijdelijk de honneurs waar voor de opgestapte Jan de Jonge, maar het functioneren van de trainer beviel Heracles Almelo zo goed dat zijn tijdelijke aanstelling al snel werd omgezet in een vast contract met een loopduur tot de zomer van 2017.

De verbintenis van de trainer loopt dus over een half jaar af, maar als het aan de club en Stegeman zelf ligt, komt daar snel verandering in: “We hebben een goed en open gesprek gevoerd. We hebben geëvalueerd, verbeterpunten besproken, eigenlijk is alles aan bod gekomen. We gaan met de zaakwaarnemer van John in gesprek”, vertelt directeur Nico-Jan Hoogma aan TC/Tubantia.

De veertigjarige Stegeman zelf ziet een langer verblijf ook wel zitten: “Ik ben een jonge trainer, die nog veel kan leren. Ik heb het naar mijn zin bij Heracles. Ze hebben het vertrouwen in me uitgesproken, dat is altijd prettig.” Over de duur van het nieuwe contract zijn nog geen uitspraken gedaan.