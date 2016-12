Robben lijkt bij te gaan tekenen: ‘Beide partijen willen met elkaar verder’

Arjen Robben beschikt over een aflopend contract bij Bayern München en zou in theorie in de zomer kunnen gaan en staan waar hij wil. De Nederlandse vleugelflitser is echter nog steeds een gewaardeerde kracht bij der Rekordmeister en heeft het zelf ook naar zijn zin in Beieren, waardoor een nieuwe deal slechts een kwestie van tijd lijkt.

Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge gaat er dan ook van uit dat Robben zijn aflopende verbintenis met een jaar gaat verlengen: “Ik denk dat we de overeenkomst in januari kunnen melden. Ik ben zeer optimistisch. Allebei de partijen willen met elkaar verder”, meldde hij aan de Duitse pers na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen grote uitdager RB Leipzig.

Robben verruilde Real Madrid in 2009 voor Bayern en speelde sindsdien ruim honderdvijftig wedstrijden voor de Duitse grootmacht. In die zeven jaar won hij onder meer vijf landstitels en de Champions League.