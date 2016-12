‘Ruud zou de verdiende winnaar van de Gouden Schoen zijn’

Ruud Vormer speelt de sterren van de hemel bij Club Brugge. De ex-speler van onder meer Roda JC Kerkrade en Feyenoord maakte woensdag twee doelpunten in de uitwedstrijd tegen Eupen (1-4). “Vormer Gouden Schoen”, scandeerden de fans, doelend op de prijs voor de beste speler van de Belgische competitie. De ploeggenoten van Vormer zien dat wel zitten.

“Ik zie niet in wie er meer aanspraak maakt dan hij”, zegt routinier Timmy Simons tegen Het Laatste Nieuws. “Lior Refaelov of José Izquierdo misschien, maar ik denk dat Ruud wel de verdiende winnaar zou zijn.”

Ook Hans Vanaken zou Vormer een terechte winnaar vinden. “Hij kan de ploeg laten draaien en is zowel verdedigend als aanvallend belangrijk. Hij maakt goals, hij geeft assists. Ruud is gewoon een ongelooflijk nuttige speler voor onze ploeg. Of hij de Gouden Schoen verdient? Hij is een goede kandidaat, maar er zijn er nog meer. Sowieso moet het iemand van Club Brugge zijn.”