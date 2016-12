Barelona-spits is los: ‘Niet geleden, niet afgezien, maar het betekent veel’

Barcelona betaalde dertig miljoen euro voor Paco Alcácer, maar het lukte de van Valencia overgenomen aanvaller maar niet te scoren in het shirt van de Catalaanse grootmacht. Woensdagavond was het eindelijk raak: in het bekerduel met Hércules (7-0) kopte de spits van dichtbij binnen voor het vijfde doelpunt van de avond.

Na elf wedstrijden droog te hebben gestaan mocht de aanvaller dus eindelijk juichen. “Dit doelpunt betekent heel veel voor mij”, laat Alcácer na afloop van de wedstrijd optekenen in de Spaanse media. “Het heeft erg lang geduurd, dus ik ben erg blij dat ik mijn eerste goal heb gemaakt. Het belangrijkste is altijd om het team te helpen.”

“Ik heb niet geleden, ik heb niet afgezien, maar ik had het doelpunt wel nodig”, gaat hij verder. De media en de critici hadden Alcácer al op de korrel. “Voor mij is echter alleen belangrijk wat de coach en wat mijn ploeggenoten zeggen. Wat anderen vinden, is niet relevant.”