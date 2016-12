‘Klopp weet wanneer hij moet kopen, zelf zou ik voor Suárez gaan’

Liverpool heeft een prima selectie, maar het is de vraag of het elftal goed genoeg is om aan het einde van de rit écht mee te doen om de prijzen. Oud-spits John Aldridge is van mening dat de club moet investeren in nieuwe spelers. Volgens Aldridge moet het aantrekken van een nieuwe aanvalsleider prioriteit nummer één zijn voor manager Jürgen Klopp.

“De selectie is behoorlijk goed, maar het heeft er ook mee te maken dat we niet in Europa actief zijn”, zegt Aldridge tegen 888sport. “Philippe Coutinho komt spoedig weer terug, Joël Matip en Joe Gomez ook. Daarnaast zijn er voldoende jonge spelers met veel potentieel.”

“De manager zal weten wanneer hij iemand moet kopen, maar als de juiste man niet beschikbaar is zal hij de jeugd opstellen. Er is geld, maar hij koopt niet om te kopen. Zelf zou ik voor Luis Suárez gaan”, doelt Aldridge op de superster van Barcelona.