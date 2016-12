‘Een droom om ooit samen met Frank een club of een landenteam te leiden’

Ronald de Boer heeft een ander carrièrepad gekozen dan zijn broer Frank. Laatstgenoemde was hoofdtrainer bij Ajax en ook nog even bij Internazionale, terwijl Ronald als analyticus en columnist zijn licht laat schijnen over de voetballerij. Toch zou Ronald nog een keer samen met Frank aan de slag willen.

“Frank koos voor het trainersvak, ik zou die kant eerst ook op gaan. Tijdens de trainerscursus speelden er vervelende dingen in mijn privéleven, waardoor ik met die opleiding ben gestopt”, legt Ronald uit aan Panorama.

Hij vertelt dat hij op dit moment geniet van het leven en dat hij vooralsnog geen reden ziet om de cursus weer op te pakken. “Het is een droom van me om ooit samen met Frank een club of een landenteam te leiden. Nee, ik heb niet de juiste papieren om zijn assistent te zijn, maar dat kan wel worden opgelost door me formeel een andere functie te geven. Pionnendrager, of zo. Dat zou mij overigens wel meteen de duurste pionnendrager van het land maken”, grijnst hij.