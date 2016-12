VZ Talentscout - Angolese ‘Lewandowski’ droomt van tandem met Dost

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Gelson Dala, spits uit Angola.

Afrika Cup

De 31e editie van de Afrika Cup wordt vanaf 14 januari afgewerkt en de nationale ploeg van Angola zal er niet bij zijn in Gabon. Het team van bondscoach André Macanga werd in de kwalificatiereeks slechts derde in een poule met Congo-Kinshasa, Madagascar en de Centraal-Afrikaanse Republiek en hoeft zich zodoende niet te melden voor het landentoernooi. Het is tekenend voor de huidige status van het Angolese voetbal. De nummer 134 van de FIFA-wereldranglijst leverde voorheen nog spelers als Akwá, Manucho, Flábio Amado, Mantorras en de huidige bondscoach Macanga af, maar de laatste jaren weet Angola geen potten meer te breken en breken er ook nauwelijks meer goede spelers door.

De Palancas Negras plaatsten zich in 2015 ook al niet voor de Afrika Cup en daarvoor strandden zij twee keer in de groepsfase. Menig Angolees houdt echter hoop op een betere toekomst en houdt vast aan de jonge garde die momenteel op de deur van de nationale ploeg klopt. Een van de spelers van die nieuwe generatie heet Jacinto Muonda Gelson Dala, een twintigjarige aanvaller die inmiddels elf interlands speelde en daarin zeven doelpunten maakte. Van Gelson wordt veel verwacht en niet alléén door het Angolese voetbalpubliek, want ook Sporting Portugal heeft veel vertrouwen in de belofte. De club uit Lissabon liet Gelson begin december een contract voor tweeënhalf jaar ondertekenen.

Bas Dost

Als Gelson indruk maakt, dan heeft Sporting nog tot 10 mei de kans om de arbeidsovereenkomst met twee jaar te verlengen. Gelson brandt in ieder geval van ambitie om het waar te maken, zo vertelde hij onlangs aan A BOLA: “Het is mijn droom om bij Sporting te slagen. Dit is de club die mijn idool heeft gevormd: Cristiano Ronaldo. Het is mijn doel om met Sporting kampioen te worden en om een van de beste spitsen te worden van mijn land.” Dat is niet het enige waar Gelson naar uitkijkt, want de Afrikaan zou het geweldig vinden om bij het team van trainer Jorge Jesus een aanvalsduo te vormen met Bas Dost. “Ja, dat is een droom van mij. Ik heb hem om op televisie gezien en ga er alles aan doen om die droom te laten slagen. Dost is een ervaren speler, een doelpuntenmaker.”

Gelson is sinds zijn zeventiende profvoetballer en maakte voor tienvoudig kampioen Clube Desportivo 1º de Agosto in totaal 46 doelpunten in 72 competitiewedstrijden. Vorig seizoen groeide hij met 23 treffers in slechts 25 duels uit tot de topscorer van de Girabola-competitie en hij werd tevens verkozen tot Speler van het Jaar. De ontwikkeling van Gelson ging al met al als een komeet en dat heeft de nu clubloze trainer Daúto Faquirá niet eens zoveel verbaasd. De vijftigjarige Mozambiquaan liet Gelson op diens zeventiende debuteren bij Desportivo en herkende dus al gauw het talent in de aanwinst van Sporting.

Robert Lewandowski

“Hij heeft geweldige kwaliteiten en veel karakter”, sprak Faquirá in A BOLA. “Hij is een echte nummer negen. Een spits die op intuïtie positie kiest en heel slim speelt. Hij is met beide benen erg sterk en ondanks zijn toch wat geringe lengte ook goed met het hoofd. Hij kan daarnaast de bal goed vasthouden en is gewoon een erg handige aanvaller. Hij doet mij denken aan Robert Lewandowski.” Om het niveau van de Pool van Bayern München te bereiken, heeft Dala nog een lange weg te gaan, maar zijn transfer naar Sporting is alvast een eerste stap. “Dit is een erg belangrijke stap in mijn loopbaan en brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee”, zei Dala in november, vlak voordat hij tekende.

“Ik heb er altijd van gedroomd om in Europa te spelen en als een club als Sporting dan langskomt, dan wordt die droom alleen maar mooier. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten en ga alles in het werk stellen om de verwachtingen waar te maken. Ik weet dat de selectie sterk is en dat ik hard moet werken om mijn kansen te benutten, maar ik vertrouw erop dat het goed komt. Ik heb met Desportivo de landstitel gepakt en die betekende heel veel voor mij en voor de fans van de club. Ik wil nu met Sporting prijzen winnen, want grote clubs denken alleen maar in prijzen. Ik hoop dat het een gouden jaar wordt”, besluit Dala.

Naam Jacinto Muondo Dala

Geboortedatum 13/07/1996

Club Sporting Portugal

Positie Spits

Sterke punten Snelheid, doelgerichtheid