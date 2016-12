Arda maakt bij zevenklapper tweede hattrick in maand

Barcelona is door naar de laatste zestien clubs van de Copa del Rey. De Catalaanse grootmacht had op bezoek bij Hércules met 1-1 gelijkgespeeld, maar trainer Luis Enrique durfde het toch aan om zijn grote sterren rust te geven in het thuisduel. Na een moeizaam begin stelde de ‘tweede keus’ niet teleur: met speels gemak plaatste Barcelona zich voor de volgende ronde van het bekertoernooi (7-0).

Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar zaten niet bij de wedstrijdselectie, waardoor Arda Turan, Paco Alcácer en Rafinha de aanvalslinie vormden bij de voetbalgrootmacht. Jasper Cillessen mocht weer eens keepen en de Nederlandse sluitpost kreeg weinig te doen. Hércules hield evenwel dapper stand en begon juist voorzichtig in een stunt te geloven, toen Lucas Digne toesloeg. De Franse linksachter nam de bal over in het strafschopgebied van de bezoekers en schoot in de korte hoek raak.

Op slag van rust werd Arda neergelegd in het strafschopgebied en Ivan Rakitic benutte de penalty voor het tweede doelpunt. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld en de spelers van Barcelona leken er vooral mee bezig te zijn om spits Alcácer van de hatelijke nul af te halen. Sinds zijn komst naar Barcelona, de club betaalde liefst dertig miljoen euro aan Valencia, scoorde de aanvaller in elf officiële wedstrijden nog niet.

Het was aanvankelijk echter niet Alcácer, maar Arda die de hoofdrol voor zich opeiste. Met een fraaie solo legde hij de bal klaar voor mede-uitblinker Rafinha, die de 3-0 liet aantekenen. Een heerlijke kopbal van Arda zelf betekende de 4-0. Het zoeken naar Alcácer werd steeds opzichtiger en eindelijk kreeg hij zijn doelpunt: hij kopte van dichtbij raak voor de 5-0. Dat hij eigenlijk buitenspel stond, zal hij niet om gemaald hebben. Het slotakkoord was voor Arda, die de 6-0 en 7-0 produceerde. Eerder in december maakte de Turk ook al een hattrick, tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League.