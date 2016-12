‘Waar ik voor wil waken is dat FC Utrecht een tweede ADO gaat worden’

Frans van Seumeren betaalde in 2008 circa zestien miljoen euro voor FC Utrecht. De grote man bij de club is van plan een aantal van zijn aandelen te verkopen, al wil dat niet zeggen dat hij zich minder met zijn geliefde club gaat bemoeien.

“In een eerder stadium heb ik aangegeven een gedeelte van mijn aandelen te willen verkopen”, begint Van Seumeren in Forza. “Dit betekent niet dat ik ermee ophoud. Ik wil andere investeerders een kans geven om deelgenoot te worden van de club FC Utrecht. Het liefst zie ik investeerders die Utrechters zijn of in ieder geval enige affiniteit hebben met onze club.”

Van Seumeren vertelt dat hij meerdere keren is benaderd door buitenlandse investeerders. “Waar ik voor wil waken is dat FC Utrecht een tweede ADO Den Haag gaat worden. Daar zit niemand op te wachten.” Van Seumeren is bezig een STAK op te richten en hij is bereid dertig procent van de aandelen beschikbaar te stellen. Er is al iemand die negen procent wil overnemen, zo vertelt hij.