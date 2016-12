Robben uit voorzorg naar de kant in ‘topvoorstelling’: ‘Is er straks klaar voor’

Bayern München liet woensdagavond zien wie de baas is in de Bundesliga. Der Rekordmeister was in eigen huis veel te sterk voor medekoploper RB Leipzig, dat van geluk mocht spreken dat Bayern het na rust wel geloofde. Arjen Robben ging in de rust naar de kant.

“Uit voorzorg. Robben is straks klaar voor de tweede helft van het seizoen”, aldus trainer Carlo Ancelotti in de Duitse media. Robben kampte met lichte kuitklachten. De Italiaan toonde zich uitermate tevreden met de zege. “We speelden agressief en hadden de controle. Alles klopte. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Coach Ralph Hasenhüttl van RB Leipzig was nederig na de voetballes. “We hebben ervan geleerd, het was een topvoorstelling van Bayern. Ons systeem werkte niet. Over de rode kaart van Emil Forsberg hoeven we het niet eens te hebben, hij heeft zijn excuses aangeboden. Iedereen maakt fouten.”