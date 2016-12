Hummels legt opvallende nieuwe ‘look’ uit: ‘Een weddenschap verloren’

Lionel Messi heeft zijn blonde lokken weer afgezworen en daarmee leek de hype wel voorbij, maar woensdag verscheen Bayern München-verdediger Mats Hummels plots met een nieuw uiterlijk. De mandekker werd tijdens het duel met RB Leipzig (3-0) flink onder handen genomen op de sociale media en na afloop van de wedstrijd geeft Hummels tekst en uitleg.

“Tijdens het Oktoberfest in München heb ik een weddenschap verloren”, legt Hummels uit voor de camera van Sky. Hoewel de mandekker op de sociale media het mikpunt van spot was, vindt hij het zelf wel meevallen. “Ik had verwacht dat het er erger uit zou zien. Die paar weken overleef ik ook wel.”

Op het veld ging het in ieder geval prima. Hummels speelde een prima wedstrijd, al moest de sterspeler van RB Leipzig (Emil Forsberg) ook met een rode kaart van het veld. Dankzij doelpunten van Thiago Alcántara, Xabi Alonso en Robert Lewandowski won der Rekordmeister dus met 3-0.