Cocu spreekt vertrouwen uit: ‘Ik ben zeker te spreken over hem’

Siem de Jong bezorgde PSV zondag op de valreep een punt tegen Ajax, maar kreeg vervolgens een tegenvaller te verwerken. De aanvallende middenvelder hield een scheurtje in zijn lies over aan de topper en staat vier tot zes weken buitenspel. Phillip Cocu houdt desondanks vertrouwen in de blessuregevoelige huurling van Newcastle United.

De oefenmeester noemt De Jong een technisch begaafde speler met veel ervaring. "Hij weet wat een wedstrijd nodig heeft. Het moeilijkste voor hem is terugkomen op het oude niveau", stelt Cocu woensdag in gesprek met PSV TV. "Maar het is een speler met veel kwaliteiten."

"Ook bij ons is hij meteen geblesseerd geraakt. Hij heeft nu gelukkig zijn eerste goals gemaakt, ik ben zeker te spreken over hem. Het belangrijkste is dat hij de groei door kan zetten", concludeert de trainer. De broer van Luuk de Jong kwam dit seizoen tot zeven competitieduels en maakte twee doelpunten.