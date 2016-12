Balotelli krijgt rood voor smerige trap, Emery opgelucht na wereldgoal

Paris Saint-Germain is koploper OGC Nice tot vijf punten genaderd. De geplaagde landskampioen was woensdagavond veel te sterk voor Lorient (5-0); Thomas Meunier zette de ploeg op het goede spoor met een prachtig doelpunt. Nice kwam zelf niet voorbij Girondins Bordeaux (0-0) en eindigde de wedstrijd met negen spelers, mede door een rode kaart voor Mario Balotelli na een smerige trap. Door het puntverlies verkleint ook AS Monaco het gat. De nummer twee boekte een 2-1 overwinning op Caen en is daardoor nog maar twee punten verwijderd van Nice.

Paris Saint-Germain - Lorient 5-0

Het was crisis in Parijs en bij een eventuele misstap leek de positie van trainer Unai Emery onhoudbaar. Zover kwam het niet, want PSG rekende zonder problemen af met de hekkensluiter. Meunier opende de score op prachtige wijze. De opgestoomde rechtsback ontving op de rechterflank een lange bal van Blaise Matuidi, nam aan en speelde de bal over zijn bewaker. Vervolgens plaatste Meunier de bal vanuit een lastige hoek bekeken achter keeper Paul Delecroix. Vlak voor rust zorgde een ongelukkig eigen doelpunt van Zargo Touré, na een voorzet van Lucas Moura, voor de 2-0.

Een perfect optreden van de landskampioen was het niet, maar in de tweede helft maakte PSG aan alle resterende twijfel een einde. Kort na de onderbreking knikte Thiago Silva via de paal binnen na een hoekschop van Lucas: de Braziliaanse aanvoerder torende boven iedereen uit en maakte zijn tweede doelpunt van het seizoen. Een overtreding van keeper Delecroix op Edinson Cavani leidde vervolgens tot een strafschop, die door de Uruguyaan zelf werd verzilverd. PSG nam geen genoegen met de ruime voorsprong en Lucas schitterde met de manier waarop hij de 5-0 maakte: de Braziliaan nam een lange bal van Marco Verratti handig aan en verschalkte de uitgekomen Delecroix met een lobje.

Girondins Bordeaux - OGC Nice 0-0

Na de zege van vorige week op Dijon en de recente uitglijders van PSG gold Nice misschien wel als voornaamste titelkandidaat, maar die status heeft een deuk opgelopen. Balotelli was in de eerste helft een van de gevaarlijkste spelers op het veld, maar verscheidene doelpogingen sorteerden niet het gewenste effect. Tegelijkertijd was keeper Yoan Cardinale, die overigens geblesseerd afhaakte in de tweede helft, voor rust belangrijk met goede ingrepen. Dat de ruststand 0-0 was, mocht dan ook een klein wonder heten. Na rust trof Diego Rolán namens Bordeaux de paal. Pas achttien minuten voor tijd meldde Nice zich voor het eerst serieus in het tweede bedrijf: Younès Belhanda zag zijn inzet gepareerd worden. Nice moest in blessuretijd verder met negen man door een rode kaart van Balotelli, na een venijnige trap aan Igor Lewczuk, en een rode kaart voor Belhanda.

AS Monaco - Caen 2-1

Acht van de laatste tien ontmoetingen tussen Monaco en Caen in competitieverband eindigden in een gelijkspel, maar woensdagavond kwam er wel een winnaar. Radamel Falcao opende het bal vanaf elf meter: kort na rust simuleerde de spits een overtreding van keeper Matthieu Dreyeren schoot hij de daaropvolgende penalty door het midden raak. Caen had voor rust juist goed weerstand geboden, maar was in de tweede helft redelijk kansloos door een rode kaart voor Damien Da Silva, die zijn tweede geel kreeg. Monaco profiteerde van de situatie en kwam dankzij een fraai afstandsschot van Tiemoué Bakayoko in de rechterhoek op 2-0. In de blessuretijd deed Caen via Hervé Bazile wat terug.