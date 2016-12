Opgeleefd Internazionale sluit rampjaar 2016 op positieve wijze af

Internazionale mag na een uitermate moeizaam kalenderjaar hopen op meer plezier en geluk in het jaar 2017. De grootmacht uit Milaan heeft de weg naar boven weer wat gevonden: door een ruime zege op directe concurrent Lazio (3-0) mag de kwakkelende voetbalgrootmacht weer dromen van een mooie eindklassering in de Serie A.

Hoewel er door de critici getwijfeld werd aan Stefano Pioli, de opvolger van Frank de Boer, heeft de oefenmeester de zaakjes toch aardig op orde. Van de laatste vijf officiële wedstrijden wonnen i Nerazzurri er vier (alleen uit bij Napoli werd verloren) en het thuisduel met Lazio kon toch voor een enigszins positief slot van 2016 zorgen. Internazionale had het in de eerste helft echter lastig met Lazio, dat aantrad met Stefan de Vrij in de basisopstelling.

Al na dertig tellen kreeg Ciro Immobile een kans om Lazio op voorsprong te schieten en ook de rebound van Senad Lulic leverde geen doelpunt op. Niet veel later zorgde Immobile weer voor gevaar, terwijl Felipe Anderson (heerlijke dribbel) en Sergej Milinkovic-Savic (van dichtbij over) eveneens gevaar stichtten.

Internazionale wist dat er na rust iets moest gebeuren om de Romeinse aanvalsdrang te stoppen en daar zorgde middenvelder Éver Banega voor. Met een heerlijke knal in de kruising opende de Argentijn de score, waarna Lazio twee minuten later definitief op de knieën werd gedwongen. Aanvoerder Mauro Icardi kroop handig voor bij De Vrij en kopte knap raak: 2-0. Lazio was de draad helemaal kwijt: na een ingestuurde vrije trap werd het 3-0 via Icardi.