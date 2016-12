Megatransfer Draxler lijkt al in kannen en kruiken

TSG Hoffenheim dreigt Niklas Süle en Sebastian Rudy aan Bayern München kwijt te raken, maar wil zelf in München winkelen. De interesse gaat uit naar de zeventienjarige middenvelder Adrian Fein. (BILD)

Paris Saint-Germain heeft met VfL Wolfsburg overeenstemming bereikt over een transfersom van veertig miljoen euro.