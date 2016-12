De Jong: ‘Ik heb meer gevloekt dan ik gewend ben, dat zeker’

Luuk de Jong scoorde in de eerste helft van het seizoen slechts vier keer in competitieverband. Een ongewoon laag aantal voor de spits van PSV, die dan ook niet gelukkig is met zijn score. Via de officiële kanalen van PSV blikt De Jong terug op de eerste helft van het seizoen 2016/17.

“Ik heb meer gevloekt dan ik gewend ben, dat zeker. Ik sta in de spits om elke kans te scoren en wanneer dat niet gebeurt dan ben je boos op jezelf. Wanneer het gebeurt dan weet je dat je klaar moet zijn voor de volgende kans”, vertelt De Jong.

“Het is niet leuk om niet te scoren en belangrijk te zijn voor het team. Als spits ben je met het doelpunten maken heel belangrijk.” De Jong weet dat de media in actie komen als hij even niet scoort. “Die kritiek kun je verwachten. Je moet zorgen dat je er zo snel mogelijk weer staat.”