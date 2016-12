Benfica stuurt laagste aantal toeschouwers van dit seizoen tevreden 2017 in

Benfica heeft het kalenderjaar 2016 op positieve wijze afgesloten. In eigen huis rekende de koploper van de Liga NOS woensdagavond af met Rio Ave: 2-0. De regerend landskampioen slaat daardoor een gat van vier punten met achtervolger FC Porto. Een smet op de avond was het relatief lage toeschouwersaantal: 51.566 mensen namen de moeite om op 18.00 uur lokale tijd op een woensdagavond aanwezig te zijn. Dat is het laagste aantal van dit seizoen in het Estádio da Luz. Bovendien moest Benfica in de blessuretijd door met tien man.

Rio Ave had de voorgaande vier wedstrijden gewonnen en was zodoende niet de makkelijkste tegenstander om het jaar af te sluiten, maar Benfica kende weinig serieuze problemen. In de eerste helft vuurden de bezoekers geen enkel schot af, terwijl Benfica tweemaal tot scoren kwam. Na meerdere goede kansen, en een charge op Gonçalo Guedes die tot teleurstelling van Benfica geen strafschop opleverde, sloeg Konstantinos Mitroglou toe in de veertiende minuut. Een uithaal van Pizzi kwam plots terecht bij de Griek, die aannam in het strafschopgebied en volledig vrijstaand de linkerhoek mocht uitzoeken.

Benfica bleef de dominante ploeg en zocht naar een verdubbeling van de marge. As Águias moesten wachten tot vlak voor rust, toen Pizzi wél succesvol was in de afronding. De middenvelder combineerde fraai met Rafa Silva, mocht doorlopen en passeerde keeper Cássio van Rio Ave met een stift. In de tweede helft klopten de gasten vaker aan de poort. Benfica-doelman Ederson werd aan het werk gezet, onder meer door een schot van Rúben Ribeiro, terwijl het tweede doelpunt van Mitroglou aan de overzijde werd afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor zegevierde Benfica met 2-0 over de nummer zes van Portugal. In blessuretijd kreeg doelpuntenmaker Pizzi nog een rode kaart toebedeeld na tweemaal geel.