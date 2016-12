PSV verwacht actie: ‘Niet het gevoel dat het een bloedeloze winterstop wordt’

Het is winterstop, maar dat is voor de voetbalbestuurders een uitermate drukke tijd. Zo kan technisch manager Marcel Brands van PSV zich opmaken voor een bewogen maand januari. Er wordt gesproken over versterking, maar er lijken ook spelers te gaan vertrekken.

“Ik heb niet het gevoel dat het een bloedeloze winterstop wordt. Er speelt iets met Luciano Narsingh, Florian Jozefzoon heeft aangegeven dat hij graag wil gaan spelen, Simon Poulsen heeft gezegd dat hij om zich heen wil kijken én natuurlijk kijken we zelf ook nog rond. Ik heb nu wel het idee dat er meerdere dingen spelen”, zegt Brands tegen Voetbal International.

Wat betreft de versterkingen kijkt PSV vooral naar de aanvallers. Narsingh lijkt te vertrekken en Jürgen Locadia en Siem de Jong zijn geblesseerd. Brands vindt het moeilijk in te schatten hoe lang iemand als Locadia niet inzetbaar is, maar na de winterstop moet PSV er volgens hem weer staan. “Dan moeten we zeventien wedstrijden winnen.”