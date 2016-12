‘Real Madrid waagt nog één ultieme poging om Messi te overtuigen’

Barcelona is achter de schermen bezig om het contract van Lionel Messi open te breken, maar voorlopig zit er weinig schot in de zaak. Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet onlangs weten dat hij de onderhandelingen in april wil afronden. Volgens Graham Hunter, journalist en kenner van het Spaans voetbal, klinkt dat Florentino Pérez als muziek in de oren. Hunter verwacht dat Pérez nog één ultieme poging waagt om Messi in 2018 naar Real Madrid te lokken.

In de Daily Record schrijft Hunter woensdag dat Messi sinds zijn dertiende al gepaaid wordt door de voorzitter van Real. "Bestuurders in het Camp Nou hebben me weleens verteld over de lieve aanblik van Real en het feit dat ze wapperden met geld. Het antwoord was altijd 'nee', maar Florentino maakt zich niet druk om een afwijzing", geeft Hunter aan. "Het gaat hem om de kleine kans op een volkomen onverwacht antwoord, zoals toen hij Luis Figo overhaalde om Barça in te ruilen voor Real. Of toen hij David Beckham plots weghaalde bij Manchester United, of Zinédine Zidane van Juventus. Dat zorgt voor de adrenaline."

Dinsdag kreeg Real goed nieuws: het transferverbod van de grootmacht werd ingekort tot enkel de komende winterse transferperiode. Volgens Hunter heeft Pérez immer grote ambities als het aankomt op transfergebied. "De goed geïnformeerde mensen rond het kamp-Neymar weten dat Real voor het transferverbod naging wat het zou kosten om de Braziliaan terug te halen naar de club waar hij tien jaar geleden op proef was. Ze zeiden dat ze zijn transferclausule van tweehonderd miljoen euro zouden betalen, alsmede alle boetes rond zijn transfer van Santos naar Barcelona."

Volgens de journalist handelt Pérez volgens het principe 'wie niet waagt, wie niet wint'. Bartomeu gaf aan dat het nog maanden kan duren voordat de club om de tafel gaat met Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van de Argentijn, en dat is een 'gigantische hint' voor Real. "Dit is de laatste kans. Als de gesprekken tussen Barcelona en Messi niet soepel verlopen, breken de laatste twaalf maanden van zijn contract bijna aan. Florentino wordt misschien uitgelachen, maar hij heeft bijna geen andere optie dan nog één poging te wagen om Messi te verleiden de stap te wagen. Het zou een schok zijn als Florentino de komende maanden niet nog één keer de dobbelsteen gooit."