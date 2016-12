Arsenal krijgt advies: ‘Ze moeten voor beiden de portemonnee trekken’

Arsenal heeft nog geen succes in de pogingen om Alexis Sánchez en Mesut Özil langer vast te leggen. De seizoensuitblinkers beschikken over een contract tot medio 2018 en zijn voorlopig nog niet happig om de samenwerking te verlengen. Arsenal lijkt niet bereid om de hoge salariseisen van het duo in te willigen, maar volgens voormalig Arsenal-middenvelder Ray Parlour zou de club de knip moeten trekken.

In gesprek met Squawka zegt Parlour allereerst dat het eventuele verlies van Sánchez nog iets groter is dan dat van Özil. "Het is lastig. Özil is ook fantastisch voor de club, maar Sánchez krijgt dan net het voordeel vanwege zijn werklust, de manier waarop hij doelpunten maakt en het feit dat hij vaak betrokken is bij het goede voetbal. Natuurlijk houd je ze het liefst allebei, zo simpel is het", benadrukt Parlour, die tussen 1992 en 2004 voor Arsenal speelde. "Als je vooruit wilt, moet je voor beiden de portemonnee trekken."

De tienvoudig international van Engeland houdt ernstig rekening met een vertrek van de Chileen en de Duitser. Hij concludeert dat de sterspelers momenteel alle touwtjes in handen hebben. Sánchez schermt al met een lucratief aanbod uit China. "Hun zaakwaarnemers proberen de best mogelijke deal uit het vat te halen, dus het wordt interessant om te zien wat er gebeurt. Ik weet zeker dat Arsenal ze langdurig wil vastleggen", geeft Parlour aan. "Hopelijk geeft dat de club een betere kans om mee te strijden in de Premier League en de Champions League."