Vitesse gaat de markt op: ‘Wil de selectie op enkele posities versterken’

Met een achtste plek op de ranglijst en slechts zes punten afstand tot de nummer vier zal Vitesse na de winterstop omhoog kijken. Trainer Henk Fraser hoopt dan ook op winterse versterking in Arnhem: hij is met technisch directeur Mohammed Allach in gesprek over nieuwe spelers.

“Ik wil de selectie graag op enkele posities versterken”, legt Fraser uit aan de Gelderlander. Posities wil Fraser niet noemen, maar het lijkt te gaan om een back, een middenvelder en een aanvaller.

Knelpunt voor Vitesse: de financiën. De jaarlijkse uitgaven moeten flink omlaag bij Vitesse. “Als we al zaken kunnen doen, dan moet er gerichte versterking bij. We kunnen alleen spelers gebruiken die direct inzetbaar zijn.”