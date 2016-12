Onana riskeert lange schorsing bij Ajax: ‘Gebeurt onder druk van de club’

Kameroen legt zich niet zomaar neer bij de afmelding van diverse internationals voor de Afrika Cup van volgende maand. De nationale voetbalbond liet dinsdag al weten zich te beraden op maatregelen op basis van FIFA-reglementen en volgens bondscoach Hugo Broos is het mogelijk dat de weigeraars gedurende het hele toernooi niet mogen uitkomen voor hun club.

Dat zou een grote aderlating zijn voor Ajax, dat in die situatie geen gebruik kan maken van doelman André Onana. Andere Kameroeners die de eindronde laten schieten zijn Joël Matip (Liverpool), Maxime Poundjé (Girondins Bordeaux), Ibrahim Amadou (Lille), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Guy Ndy Assembé (AS Nancy) en André Zambo Anguissa (Olympique Marseille). Als het Kameroen lukt om een schorsing af te dwingen voor die spelers, zouden ze tot 5 februari niet mogen uitkomen in clubverband.

"Die jongens hebben me laten weten dat ze liever bij hun club blijven spelen. Maar in gesprekken met de spelers voel ik aan dat het onder druk van hun club gebeurt", zegt Broos, de Belgische bondscoach van Kameroen, tegen Sporza. Hij vreest dat de internationals bij hun standpunt zullen blijven. "Het zou een aderlating zijn als ik die mannen moet thuislaten, maar we zullen het daar niet zomaar bij laten. We gaan de reglementen toepassen. Als spelers een selectie weigeren, zou het kunnen dat ze voor het einde van het toernooi niet mogen spelen bij hun club."