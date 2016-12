Mourinho voelt zich slecht over Depay: ‘Heb hem geen kans gegeven’

Het lijkt erop dat Ashley Young en Memphis Depay gaan vertrekken bij Manchester United. De twee komen onder manager José Mourinho nauwelijks aan spelen toe en in januari is het hoogstwaarschijnlijk einde verhaal. Mourinho houdt een slecht gevoel over aan zijn behandeling van de twee.

“Ik voel me slecht over mezelf omdat ik niet iedereen een eerlijke kans heb gegeven”, begint Mourinho tegen Sky Sports. “Neem de buitenspelers. We hebben niet alleen pure buitenspelers, maar we hebben ook andere spelers die daar kunnen voetballen. We hebben Marcus Rashford en Wayne Rooney er laten spelen en dan heb je ook nog Jesse Lingard, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan, Memphis Depay, Anthony Martial en Ashley Young.”

“Om eerlijk te zijn heb ik Young en Depay niet echt een serie wedstrijden gegeven om zich te bewijzen. Daar heb ik wel een slecht gevoel over”, zegt Mourinho, die de selectie in januari waarschijnlijk weer gaat versterking. “Misschien een speler, maar waarschijnlijk niet twee, drie of vier. Ik houd meer van de transferperiode in de zomer.”