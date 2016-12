Bijna 36-jarige goalgetter weigert lucratief avontuur en verlengt in Bilbao

Aritz Aduriz speelde tot nu toe 297 wedstrijden voor Athletic Club en het lijkt erop dat hij de 300 ruimschoots gaat overtreffen. De Baskische club heeft woensdag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de 35-jarige goalgetter zijn aflopende contract met een jaar verlengd heeft.

Aduriz, die in 2012 terugkeerde in Bilbao, baarde eerder dit seizoen opzien door in het Europa League-treffen met Racing Genk vijf keer te scoren. Daarnaast werd hij vorige maand tegen Macedonië de oudste doelpuntenmaker ooit voor het Spaanse nationale elftal. De spits, die in februari zijn 36e verjaardag viert, speelde tussen 2000 en 2002 en tussen 2006 en 2008 ook al voor Athletic Club.

Aduriz zette woensdag zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2018 aan los Leones verbindt. Athletic Club liet verder weten dat de twee partijen een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro overeen zijn gekomen. De Bask werd eerder in verband gebracht met lucratieve avonturen in China, het Midden-Oosten of de Verenigde Staten, maar kiest er dus voor zijn club trouw te blijven.