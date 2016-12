‘PSV denkt aan winterse terugkeer van Oranje-international’

Marco van Ginkel speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor PSV en leverde met een aantal cruciale doelpunten een belangrijke bijdrage aan het kampioenschap van de Eindhovenaren. De middenvelder keerde in de zomer weer terug naar zijn eigenlijke werkgever Chelsea in de hoop in Londen een kans te krijgen.

Van Ginkel is er echter in de eerste seizoenshelft totaal niet aan te pas gekomen bij the Blues en moet zijn wedstrijden voornamelijk bij de beloften afwerken. Dit heeft er weer toe geleid dat PSV nadenkt over een terugkeer van de zesvoudig Oranje-international. Marcel Brands liet woensdag tijdens een perspraatje weten bij Van Ginkels zaakwaarnemer geïnformeerd te hebben of de oud-Vitessenaar interesse heeft in een mogelijke nieuwe deal.

PSV verwacht in de winterstop afscheid te nemen van Luciano Narsingh, die in de nadrukkelijke belangstelling van Swansea City staat, en Florian Jozefzoon, terwijl Jürgen Locadia en Siem de Jong in de lappenmand zitten. Een nieuw tijdelijk dienstverband van Van Ginkel zou Phillip Cocu in aanvallend opzicht een extra mogelijkheid geven en Brands heeft zijn eventuele komst dan ook als optie bij de technische staf neergelegd.