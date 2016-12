‘De parallel is er, maar de vergelijking tussen Van Dijk en hem gaat mank’

Virgil van Dijk stapte in 2013 van FC Groningen over naar het Schotse Celtic en slaagde er in Glasgow al snel in om de aandacht van een aantal clubs uit de Premier League te trekken. Begin vorig seizoen verkaste hij naar Southampton en het begint er steeds meer op te lijken dat de Nederlander the Saints snel achter zich zal laten. Grootmachten als Liverpool, Chelsea, Arsenal en Manchester City trekken aan de verdediger, die klaar lijkt voor een stap hogerop.

Hoeveel Southampton precies voor hem gaat ontvangen is nog niet duidelijk, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat Van Dijk Jaap Stam af gaat lossen als duurste Nederlandse verdediger aller tijden. Lazio betaalde in 2001 25 miljoen euro aan Manchester United en dat bedrag zou nu weleens verdubbeld kunnen worden. Arthur Numan, die met Stam samenspeelde bij Oranje en PSV, ziet wel wat vergelijkingen tussen de twee, al denkt hij dat Van Dijk nog niet op het niveau van de huidige trainer van Reading zit.

“De parallel is er, maar de vergelijking tussen Stam en Van Dijk gaat mank”, vertelt hij in gesprek met Metro. “Bij PSV was Jaap meteen een rots in de branding en dat in een team met Phillip Cocu, Wim Jonk en Luc Nillis. Jaap vertrok naar United na het WK van 1998 waar we vierde werden. Oranje was toen wel van een iets hoger niveau dan nu. En met PSV werd Jaap landskampioen, speelde hij Champions League en in 1997 werd Jaap uitgeroepen tot ‘Voetballer van het jaar’. Kortom: hij had zich al bewezen in de top, iets wat Virgil nog moet doen.”

Numan werkte in het verleden als scout voor Aston Villa en zat toen verscheidene keren bij FC Groningen op de tribune voor Van Dijk. The Villans zagen toen af van een transfer omdat de verdediger een wat ‘lakse’ indruk maakte. Van Dijk heeft zich volgens Numan goed ontwikkeld bij Celtic en hij heeft daar laten zien ook fel te kunnen verdedigen. De voormalige vleugelverdediger is dan ook benieuwd of zijn landgenoot zich ook in de absolute top staande gaat houden.