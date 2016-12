Banneling haalt uit naar Fenerbahçe: ‘Ik ben hier net een gevangene’

Emmanuel Emenike keerde afgelopen zomer met hoge verwachtingen terug naar Fenerbahçe en begon ook goed aan het seizoen. De laatste paar maanden krijgt hij echter steeds meer kansen van Dick Advocaat en afgelopen weekend werd duidelijk dat hij uit de selectie is gezet.

Volgens berichten in de Turkse pers kreeg Emenike het aan de stok met Advocaat, terwijl er ook geruchten rondgaan dat hij een conflict heeft met de eveneens verbannen Gregory van der Wiel. Het duo moet in ieder geval op zoek naar een nieuwe club en daar snapt Emenike niets van: “Ik ben net een gevangene bij Fenerbahçe. Ik heb hier alles gegeven, net als ik in het verleden bij Spartak Moskou, Al-Ain en West Ham United heb gedaan”, foeterde hij.

“Ik snap niet waarom ik zo behandeld word. Waarom ben ik altijd de zondebok? Daar weet ik nog steeds het antwoord niet op. Met alle respect, maar ik verdien niet wat ik nu heb gekregen”, sluit hij af. Emenike staat sinds 2013 onder contract bij Fenerbahçe, dat hem tussendoor verhuurde aan Al-Ain en West Ham. Hij ligt nog tot de zomer van 2018 vast.