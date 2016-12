FC Twente komt met contractnieuws: ‘Dit geeft vertrouwen’

Peet Bijen heeft zijn aflopende contract bij FC Twente met drie seizoenen verlengd en ligt nu tot medio 2020 vast in De Grolsch Veste. De 21-jarige centrale verdediger zegt dat de nieuwe verbintenis hem ‘een goed gevoel en vertrouwen’ geeft.

“Vorig jaar heb ik aan het niveau mogen ruiken en dat was voor mij een goede ervaring. Deze zomer hebben we met het team een frisse start gemaakt en zo voel ik dat persoonlijk ook. Wanneer je als elfjarige speler uit Hengelo naar FC Twente komt, hoop je het eerste elftal te halen. Dan is het ongelooflijk mooi als dat lukt en je ook van waarde kan zijn voor de ploeg”, aldus Bijen op de website van zijn werkgever.

De stopper, die in 2006 de amateurs van BWO inruilde voor FC Twente, maakte in april 2015 zijn debuut in het eerste elftal en heeft inmiddels 38 wedstrijden voor de Tukkers achter zijn naam staan. Daarin kwam Bijen tot één doelpunt en twee assists.