PSV stelt hoofd jeugdopleiding aan: ‘Het is een ontzettend mooie job’

Pascal Jansen is het nieuwe hoofd jeugdopleiding van PSV. De 43-jarige trainer van de beloften heeft zijn aflopende contract met drie seizoenen verlengd en wordt in zijn nieuwe functie de opvolger van Art Langeler, die weer als coach aan de slag wil gaan.

De aanstelling van Jansen komt niet echt als een verrassing, want de oud-jeugdspeler van onder meer Ajax en AZ liet begin december al weten wel oren te hebben naar de functie van hoofd jeugdopleiding. Hij zei in De Telegraaf ‘genoeg relevante werkervaring’ te hebben en was uiteindelijk de enige kandidaat, zegt technisch manager Marcel Brands op de clubwebsite.

“Hij is de enige met wie we hebben gesproken. Pascal heeft ervaring met de functie bij andere clubs en past helemaal binnen de visie die we hebben met PSV. Bij die van de directie maar ook bij die van Phillip. Pascal en Phillip hebben lang met elkaar gesproken en dat gesprek liep naar beider tevredenheid”, aldus Brands. Jansen geeft aan dat hij verder gaat met het werk dat Langeler heeft achtergelaten. Hij gaat ‘dezelfde koers’ volgen.

“Mijn doel is om de jeugdopleiding nog verder te professionaliseren. Hier en daar zal ik wat zaken aanscherpen, maar de manier waarop we al jaren werkzaam zijn, blijft hetzelfde.” . “Het is een ontzettend mooie job. Toen PSV mij benaderde of ik voor de vacature openstond, heb ik mezelf wat bedenktijd gegund. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik dit wilde doen. Zo zijn we de gesprekken aangegaan.”