‘Als het enkel om het geld zou gaan, zou hij niet voor Man United spelen’

Zlatan Ibrahimovic zette afgelopen zomer zijn krabbel onder een eenjarig contract bij Manchester United. De club en de speler kwamen bij die deal ook een optie voor nog een jaar overeen en het lijkt er sterk op dat de Zweed ook volgend seizoen nog op Old Trafford te bewonderen is. José Mourinho gaf eerder al aan graag met Ibrahimovic verder te willen en diens zaakwaarnemer Mino Raiola verwacht ook dat het van een verlenging gaat komen.

“De kans is groot dat er een tweede jaar gaat komen. We hebben dat al in het contract op laten nemen, dus het is niet nieuw voor ons en Manchester United. Beide partijen zijn erg blij met die deal. Het is meer een kwestie van wanneer hij zijn contract gaat verlengen, dan of hij het überhaupt gaat doen”, vertelde de belangenbehartiger aan talkSPORT.

“De interesse uit China was er vorig jaar ook al en hij koos er toen voor daar niets mee te doen en naar Engeland te komen, dat laat zijn karakter zien. Die jongen is nog niet klaar, hij heeft het nog steeds in zich. Hij heeft dat vuur nog altijd en hij wil prijzen winnen en presteren. Als het alleen maar om het geld zou gaan, zou hij niet voor United spelen”, sluit Raiola af.